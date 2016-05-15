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    Щербаченко: «Бокового арбитра матча между «Анжи» и «Мордовией» нужно пожизненно дисквалифицировать»

    Бывший главный тренер «Мордовии» Федор Щербаченко остался недоволен работой бокового арбитра в матче 29-го тура РФПЛ между саранской командой и «Анжи», когда из спорного положения был забит первый гол в исполнении Янника Боли.

    «Боли забил красивый гол. Очень. Спору нет. Только там был трехметровый офсайд! Это возмутительно. Считаю, в перерыве игры нужно дисквалифицировать бокового арбитра Кулалаева. Причем пожизненно! Должен выйти работать во втором тайме другой судья. Я бы вообще предложил проверить Кулалаева на детекторе лжи!» – сказал Щербаченко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.05.2016 18:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 15 мая 2016, 19:42

      Проще будет в рфпл оффсайды отменить! ))) Неудивительно, что в Европе наши арбитпы не судят.

      2
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 15 мая 2016, 19:14

      АрбитрЫ продались-факт.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 15 мая 2016, 18:44

      какие руководители такие и судьи

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