Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Администратор «Амкара» попал в реанимацию после матча молодежных команд

    Администратор молодежного состава «Амкара» Виталий Толов оказался в реанимации после матча 29-го тура чемпионата России с «Уфой» (2:0) из-за остановки сердца во время игры. Об этом заявил пресс-аташе пермского клуба Дмитрий Енцов.

    «Толову стало плохо с сердцем во время матча. Первую помощь ему оказали врачи клуба, на стадионе также дежурила карета скорой помощи, которая помогла оказать нужные процедуры. Реанимобиль отвез Толова в пермскую краевую больницу «Институт сердца». О его состоянии пока ничего не известно», – сказал Енцов.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.05.2016 16:12
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 15 мая 2016, 17:07

      На Уфу ставил чтоли. Здоровья ему!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11