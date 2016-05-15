«Реал» предлагает «МЮ» купить Хамеса за 60 миллионов

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес может продолжить свою карьеру в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает источник, представители «королевского» клуба вышли на англичан с предложением купить колумбийского футболиста за 60 миллионов фунтов стерлингов. Также с манкунианцами контактирует агент игрока Жорже Мендеш.

Хамес при Зинедине Зидане у руля «Реала» регулярно начинает матчи на скамейке запасных, что является одной из главных причин его вероятного ухода из стана «сливочных» ближайшим летом. Помимо «Манчестер Юнайтед» среди претендетов на услуги 24-летнего хавбека претендуют «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ювентус».