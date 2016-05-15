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    Аленичев: «В новом сезоне «Спартаку» понадобится еще один центральный защитник»

    Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о планах команды на летнее трансферное окно.

    «В новом сезоне нам понадобится еще один центральный защитник. Он нужен нам для конкуренции, хотя уже сейчас пара Сальваторе БоккеттиИлья Кутепов является основной. Также в моем распоряжении есть Александр Пуцко, Владимир Гранат. Да и Евгений Макеев при необходимости может закрыть эту зону.

    Сердар Таски? Думаю, что он не захочет остаться в команде, так как съездил в Германию и успел снова почувствовать вкус европейского футбола.

    В данный момент мы примерно определились по костяку команды. Я считаю, что те игроки, которые сейчас выходят на поле, способны претендовать на место выше пятого в чемпионате», – отметил Аленичев.

    Источник: ТАСС

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    15.05.2016 13:25
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 15 мая 2016, 15:50

      Опять этот пустой базар про то что те игроки которые есть способны на много... они уже несколько сезонов "способны на многое" только вот что им мешает достичь того самого много...
      Б...Ь когда вы уже поймете , что нужны СЕРЬЕЗНЫЕ игроки для решения серьезных задач или вам еще сезона 3 надо , чтобы это понять? или может когда как Динамо будем биться за выживание тогда поймете , что нынешний состав Г...О?...

      -1
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > АртурZaСМ 15 мая 2016, 15:57

      Вот посмотри на Ростов, там только звезды с мировым именем и они борются за ЛЧ. У коней - аналогично, чуть получше. Ты прав, как ни крути.

      1
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ > mgordeev 15 мая 2016, 16:05

      У армейцев состав куда лучше нашего это раз, а вот Ростов это исключение , которое случается очень редко сейчас они выстрелили , а в следующем сезоне при том же Бердыеве сольются ибо их куража на 2 сезона не хватит, выдохнутся потому что класс игроков не позволит держать планку... попомни мои слова...

      0
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > АртурZaСМ 15 мая 2016, 16:36

      Я припоминаю, тоже самое в свое время про Рубин говорили, "их на 2 сезона не хватит". Я не согласен по вопросу состава. Когда Аленичев приходил в Спартак, у него были сборники: Комбаров(железный), Глушаков, Ребров(3-ий вратарь), Широков(железный), Макеев(иногда вызывался). Теперь остался лишь Глушаков, остальные свои позиции потеряли. Это проблема игроков, что они прогрессировали при всех тренерах кроме Димы, а при Диме не прогрессирует вообще никто?

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      Рейтинг: +26751

      slavutiq70 15 мая 2016, 15:06

      Только один игрок понадобится???Нет понадобится, первое новый владелец,второе опытный хороший тренер знающий вкус побед,,,и третье поменять состав не менее70%,вот тог да что то возможно и завоевать

      -1
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      Рейтинг: +20

      sTiiiik 15 мая 2016, 14:49

      Надеюсь в центр обороны

      0
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 15 мая 2016, 14:23

      Если Спартак в следующем сезоне хочет взять, хоть какие-нибудь медали, то им половину состава надо меня, те игроки, что сейчас есть не способны претендовать на многое, сейчас в Спартаке один игрок высокого уровня - это Квинси, отмечу еще и Боккетти, он более менее, остальные среднего российского уровня, в ЛЕ если попадут с таким составом делать нечего!

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      Рейтинг: +417

      leonard1984 15 мая 2016, 14:08

      Каждый год одно и тоже, нам нужен один центральный защитник, а в по ходу сезона выясняется, что чуть-ли не в каждую линию требуется

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 мая 2016, 13:48

      Не надо только расслабляться раньше времени-вот после зимних сборов ты заявил что вы будете за золото бороться-будь чуточку поскромнее и работать,работать и еще раз работать-а громогласные обещания пусть другие делают.

      0
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      Рейтинг: +12321

      Вомбат 15 мая 2016, 13:48

      А снулого Ромуло разве не надо заменить?

      0
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      Рейтинг: +281

      serhz 15 мая 2016, 13:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ..... -и ещё потребуется нормальный главный тренер .

      -6
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 15 мая 2016, 13:27

      Не обращаю внимания на тех, кто при неудачах «Спартака» начинает вспоминать мое интервью об Александре Старкове, - цитирует Аленичева агентство ТАСС.

      неполное интервью.

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