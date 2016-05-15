Аленичев: «В новом сезоне «Спартаку» понадобится еще один центральный защитник»

Опять этот пустой базар про то что те игроки которые есть способны на много... они уже несколько сезонов "способны на многое" только вот что им мешает достичь того самого много...
Б...Ь когда вы уже поймете , что нужны СЕРЬЕЗНЫЕ игроки для решения серьезных задач или вам еще сезона 3 надо , чтобы это понять? или может когда как Динамо будем биться за выживание тогда поймете , что нынешний состав Г...О?...
Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о планах команды на летнее трансферное окно.
«В новом сезоне нам понадобится еще один центральный защитник. Он нужен нам для конкуренции, хотя уже сейчас пара Сальваторе Боккетти – Илья Кутепов является основной. Также в моем распоряжении есть Александр Пуцко, Владимир Гранат. Да и Евгений Макеев при необходимости может закрыть эту зону.
Сердар Таски? Думаю, что он не захочет остаться в команде, так как съездил в Германию и успел снова почувствовать вкус европейского футбола.
В данный момент мы примерно определились по костяку команды. Я считаю, что те игроки, которые сейчас выходят на поле, способны претендовать на место выше пятого в чемпионате», – отметил Аленичев.