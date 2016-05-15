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    Мостовой: «Четыре тура назад могло показаться, что у «Локо» есть шансы и на Лигу чемпионов, а теперь…»

    Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился своими ожиданиями от матча 29-го тура российской Премьер-лиги между «Зенитом» и «Локомотивом».

    – Надежда на «Локо» в игре с «Зенитом» небольшая. Но гости обязаны вцепиться за последний шанс попасть в еврокубки. Поэтому «Зениту» просто не будет.

    – Причины последних неудач «Локо» в составе или в тренере?

    – Думаю, и в том, и в другом. Потеря Ниасса, конечно, сильно сказалась на команде. Сейчас играет Шкулетич, который за матч раза два касается мяча. Конечно, «Локо» тяжело так играть. Но у каждого свое видение ситуации. Четыре тура назад могло показаться, что у «Локо» есть шансы и на Лигу чемпионов, а теперь…

    – А «Зенит» близок к потере места в Лиге чемпионов.

    – Конечно, «Зенит» по тому, сколько вкладывается в команду, обязан попадать в Лигу чемпионов. Но футбол и хорош своей непредсказуемостью.

    Источник: «Советский спорт»

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    15.05.2016 13:02
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 15 мая 2016, 18:51

      опять наши летят.., а такой коэффициент в случае выигрыша был 1:6, знали значит люди!

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 15 мая 2016, 15:54

      рано песни поёшь вас еще Терек с Уфой обыграют и Локо в кубках

      1
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      Рейтинг: +23

      Meduz 15 мая 2016, 15:46

      Одна надежда на мельдоний у Ростова

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1307

      Taps 15 мая 2016, 15:05

      Кто такой Мостовой ?
      Что за перец ?

      0
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      Рейтинг: +31

      Puteec 15 мая 2016, 14:22

      судья зениту поможет

      1
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      Рейтинг: +281

      serhz 15 мая 2016, 13:53

      Из-за этого ЛОКОмотива , КОТОРЫЙ сам никакой ! -теперь Спартак пролез на полусогнутых в ЛЕ ,где ему совсем не место с его бездарностями.

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > serhz 15 мая 2016, 15:05

      Ну вот и прикинь уровень Зенита который в этом году пролетит мимо Лиги Чемпионов и будет играть в одном турнире со Спартаком-так что грех так о команде отзываться-своих позоришь.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 мая 2016, 13:51

      Спад может случиться у любой команды,жаль что он произошел в конце сезона,ну и продажа Ниасса зимой,на мой взгляд тоже ошибка.

      1
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      Рейтинг: +295

      ильиных 15 мая 2016, 13:08

      Локо мимо кассы

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      Рейтинг: +12

      alexandrusavcenco@gmail.c > ильиных 15 мая 2016, 14:17

      a gde tvoio mesto....... serhz???

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