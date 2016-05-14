Иньеста: «Сезон не может быть плохим после побед в чемпионате»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился впечатлениями после матча 38-го тура Примеры против «Гранады» (3:0), в котором каталонцы оформили чемпионство.

«Это приз за стабильность. Нам было нелегко до самого конца, но шестая победа в восьми чемпионатах подчеркивает, что наш цикл еще длится. Мы хотим продолжить его.

У нас было очень хорошое преимущество, но конкуренты сумели подобраться близко.

Победитель – это лучшая и самая стабильная команда. Сезон не может быть плохим после победы в чемпионате. Если выигрываешь также и Лигу чемпионов, то это еще лучше, но и чемпионство заслуживает празднования», – сказал Иньеста.