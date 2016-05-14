Пресс-аташе «Кубани»: «Клуб пока не прошел лицензирование»

Пресс-аташе «Кубани» Вячеслав Иванов заявил, что краснодарский клуб пока не прошел лицензирование на следующий сезон. Однако руководство желто-зеленых уверенно в том, что команда успешно пройдет данную процедуру.

«Пока что «Кубань» не прошла лицензирование, там есть кое-какие технические зацепки, вещи, которые пока что не доведены до конца. Процедуру лицензирования отложили на конец месяца, ориентировочно на 30 мая. У руководства клуба нет сомнений, что «Кубань» пройдет лицензирование», – сказал Иванов.