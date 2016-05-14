«ПСЖ» предложил «Спортингу» 35 миллионов за Мариу

«ПСЖ» заинтересовался хавбеком «Спортинга» и сборной Португалии Жоао Мариу. Парижане готовы предложить за 23-летнего игрока 35 миллионов евро. При этом, сумма отступных согласно действующему до 2020-го года контракту футболиста со «львами» оставляет 60 миллионов.

Вероятно, больше предложенной суммы чемпион Франции платить не намерен, поэтому ожидает ответа на свое предложение.

В нынешнем сезоне на счету Мариу 44 поединка во всех турнирах, семь забитых мячей и 12 голевых передач.