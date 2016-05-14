Чернышов: «Сравнить российский и сербский футбол не так просто»

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Андрей Чернышов дал свою оценку качеству футбола в Сербии и в России.

«В Сербии очень неплохое качество футбола. Здесь не все идеально, многое можно улучшить, на общее впечатление о чемпионате влияют пустые трибуны на стадионах.

Также в России играет много иностранных футболистов, которые поднимают уровень российского футбола. У российских и европейских клубов больше финансовых возможностей, чем в Сербии. В конечном итоге это все звенья одной цепи, потому сравнить российский и сербский футбол не так просто», — приводит слова Чернышова РТВ.

Напомним, что Чернышов работал тренером московского «Спартака», а затем занимал пост спортивного директора столичного «Торпедо».