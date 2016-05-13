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    Орлов: «Зенит» хотят возглавить многие тренеры. В Англии даже говорят о Моуринью»

    Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, кто станет новым главным тренером «Зенита». Напомним, что нынешний наставник петербуржцев Андре Виллаш-Боаш покинет свой пост по окончании сезона.

    – Если «Манчестер Юнайтед» займет место в Лиге Чемпионов, четвертое, то контракт Луи ван Гала не остановить, у него по контракту еще год. И Моуринью свободен. И уже начали в Англии говорить: может быть, он в «Зенит» поедет?

    – А может, он поедет?

    – А почему нет? В этой жизни все может быть.

    – Разговоры такие ведутся?

    – В Англии это говорят. Я это не говорю, а вам передаю, что говорят в Англии. Я думаю, что он сюда не приедет, но говорят, но все возможно. Ну, как Мирча Луческу – его агенты бьют клинья, чтобы в «Зенит» попасть. В «Зенит» хотят очень многие тренеры попасть. Это не секрет, потому что «Зенит» очень порядочен в выполнении своих обязательств. Год держали Спаллетти, выплачивая ему контракт», – сообщил Орлов.

    Источник: «Эхо Москвы»

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    13.05.2016 13:50
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 13 мая 2016, 23:25

      Я ни чего против Зенита не имею и всегда болею за них в еврокубках,но Орлов уже достал,подарите ему форму,шарф и огромный постер с командой,пускай обдрочится уже.Его невозможно уже слушать!

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 13 мая 2016, 18:43

      Золотой голос Газпрома.

      1
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      Рейтинг: +133

      gera123 13 мая 2016, 17:21

      аглосаксы ещё те пизда*олы, а уж если это Орлов пересказывает...

      0
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      Рейтинг: -16

      мыцык 13 мая 2016, 16:32

      Где бомжи,и где Мауринио.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 13 мая 2016, 16:07

      Да дайте ему уже мельдония,что бы заткнулся

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 13 мая 2016, 15:35

      Халявные /государственные/ деньги можно Спалети и 10 лет содержать, кстати
      это относится и к порядочности в выполнении обязательств.
      Какие герои!!!

      2
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      Рейтинг: +35

      pasarov 13 мая 2016, 15:01

      У Орлова когнитивный параноидальный диссонанс... "Левый" комментатор...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +988

      опус 2 13 мая 2016, 15:01

      Год держали Спаллетти,выплачивая ему контракт - три года платить не получилось ,контракт не позволил ! Порядочность за народные деньги,подругому называется !

      1
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 13 мая 2016, 14:04

      Зенит порядочен!!! Да просто там дЕнег больше чем где либо, а где еще больше денег, таких тренеришек уже не возьмут!

      2
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 > molotovcoctail 13 мая 2016, 19:55

      Ну это бред, газом пользуются 140 млн а на поездах.... Ну да ладно... Скажу иначе, бомжи готовы платить неимаверную зарплату кому угодно, а ЛОКО нет.. удовлетворен???

      0
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 13 мая 2016, 14:03

      Зенит порядочен?????????Вот это новость.Грабят народное достояние и это порядочность???Тифу на тя Гена.

      5
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Ardenn 13 мая 2016, 15:45

      Слышишь,конституцию почитай. Недра и власть в РФ принадлежат народу

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. > Ardenn 13 мая 2016, 16:20

      Слышь пидaр.иди соси xyй.

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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. > molotovcoctail 13 мая 2016, 17:36

      Слышь ты пидор,сосни хуйца.

      3
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