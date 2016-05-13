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    Вилков рассудит «Зенит» и «Локомотив», Мешков – ЦСКА и «Краснодар»

    Назначены арбитры на матчи 26-го тура российской Премьер-лиги. Судейская бригада во главе с Михаилом Вилковым рассудит встречу между «Зенитом» и «Локомотивом». Поединок ЦСКА«Краснодар» доверено обслуживать Виталию Мешкову.

    15 мая (воскресенье)

    «Крылья Советов» – «Рубин»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Егор Болховитин (Ленинградская область).

    «Анжи» – «Мордовия»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Павел Кулалаев (Волжский).

    «Зенит» – «Локомотив»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Владислав Назаров (Невинномысск).

    16 мая (понедельник)

    «Амкар» – «Уфа»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Владимир Миневич (Смоленск), Дмитрий Сафьян (Москва).

    ЦСКА – «Краснодар»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Лунев (Новосибирск).

    «Спартак» – «Терек»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Андрей Глот (Ярославль), Александр Шимарыгин (Сосновый Бор).

    «Кубань» – «Динамо»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область).

    «Ростов» – «Урал»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Николай Голубев (Санкт-Петербург), Тихон Калугин (Москва).

    Источник: РФС

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    13.05.2016 12:20
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +504

      alex-76 14 мая 2016, 06:41

      Концовка сезона провалена конкретно, но тем не менее удачи парням на Петровском!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 13 мая 2016, 21:18

      Удачи ЛОКО против зенита.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17

      Дмитрий8814 13 мая 2016, 18:45

      Да Локомотиву лучше без Лиги Европы, пока не купят напа нормального и не много с полузащитой поработают, а то Самедов и Касаев не смогут тащить все время, Миранчук молодец, но с такой игрой Локомотиву быть не в Лиги Европы

      2
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    • ...
      Рейтинг: +17

      Дмитрий8814 13 мая 2016, 18:43

      Локофанатик какой то странный

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +430

      andr2112 13 мая 2016, 16:20

      Карасев отомстит Широкову за "Судью в голубом"

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -90

      Raider26 13 мая 2016, 13:19

      Локо похоже потерял шанс на евро осень (( увы

      4
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      ...
      Рейтинг: +111

      mahb9ik > Raider26 13 мая 2016, 13:51

      локо потерял шансы когда единственного нормального нападающего продали и плюс хенти выпускают на 5 минут, в принципе не первый го уже вторую половину сезона сливаем

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -16

      scikuni > Raider26 13 мая 2016, 14:12

      боритесь с питерасами слышите, чтоб краснодар взял медали

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > Raider26 13 мая 2016, 21:17

      не надо было ниаса продавать. Шкулетич мертвее мертвого. хенти не заиграет если выпускать будут на 15-20 минут. Забивать некому...эх. Который год окончание сезона смазывают.

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > Raider26 13 мая 2016, 21:18

      УВЫ и ах....

      0
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      Рейтинг: +31

      iglls73 13 мая 2016, 13:01

      Карася не зря поставили, все ясно

      -2
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      Рейтинг: +354

      REDAT 13 мая 2016, 12:57

      Удачи нашему "Краснодару"!!!!!!!!!!!!!Нужно побеждать!!!!!!!!!!!!!

      -1
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 13 мая 2016, 12:38

      Единственный шанс Ростова на чемпионство, это Краснодар!!!
      Краснодар, даешь Российский "Челси", Смолов, а ты Азар"??!?!?!?!?!?!!

      1
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      Рейтинг: -16

      scikuni > LOKOfanatik19 13 мая 2016, 14:04

      х.й вам сельпо, сядем все как говорится в лиге европы

      0
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      Рейтинг: -16

      scikuni > 13 мая 2016, 14:05

      краснодар победит толкьо если и урал и локомотив а иначе хй в сраку вместо маку

      1
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 > scikuni 13 мая 2016, 14:31

      При чем тут вам, при чем тут лига европы??? Неадекват что ли ?

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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 > scikuni 13 мая 2016, 14:32

      Я высказываюсь не за ЛОКО, а за Ростов сейчас..... при чем тут Урал и ЛОКО ??? Ах жа ты же неадекват и все твои коменты об этом говорят... Жаль тебя, видать жизнь не очень!

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