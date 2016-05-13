Ведущий «Что? Где? Когда?»: «Вопросы для сборной России будут более простыми»

Ведущий телевизионной программы «Что? Где? Когда?» Борис Крюк поделился подробностями игры, которая пройдет с участием футболистов сборной России. Напомним, выпуск выйдет в эфир 22 мая в 22:30 по мск.

«Решение пригласить игроков сборной России по футболу на игру получилось совместным. В конце прошлого года Леонид Слуцкий приходил к нам на эфир, и в конце программы мы пообщались с ним и Борисом Левиным. Основной генератор идеи – Слуцкий, но ни я, ни он еще до конца не знаем состава команды.

Вопросы для футболистов, безусловно, будут более простыми. Мы не будем касаться глубинных знаний, а будем стремиться все-таки к соображению, вопросам на логическое мышление», – сказал Крюк.