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  • Ведущий «Что? Где? Когда?»: «Вопросы для сборной России будут более простыми»

Ведущий «Что? Где? Когда?»: «Вопросы для сборной России будут более простыми»

13 мая 2016, 00:10
9

Ведущий телевизионной программы «Что? Где? Когда?» Борис Крюк поделился подробностями игры, которая пройдет с участием футболистов сборной России. Напомним, выпуск выйдет в эфир 22 мая в 22:30 по мск.

«Решение пригласить игроков сборной России по футболу на игру получилось совместным. В конце прошлого года Леонид Слуцкий приходил к нам на эфир, и в конце программы мы пообщались с ним и Борисом Левиным. Основной генератор идеи – Слуцкий, но ни я, ни он еще до конца не знаем состава команды.

Вопросы для футболистов, безусловно, будут более простыми. Мы не будем касаться глубинных знаний, а будем стремиться все-таки к соображению, вопросам на логическое мышление», – сказал Крюк.

Источник: Спорт FM
Россия Россия Слуцкий Леонид
Комментарии (9)
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арейская
1463099140
На уровне начальной школы?
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RealArsenal
1463114708
Кто такой Путь?!
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Kulimen
1463117420
Что за цирк? Лучше бы шли тренировались, а если играть, так по-честному.
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kykyi
1463118083
Типа ; 2х2? и три варианта ответ 1, =4 2,=5 3, много.
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