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    Боярский: «Девиз «Один за всех и все за одного!» не поможет сборной России на Евро»

    Известный актер Михаил Боярский уверен, что официальный слоган «Один — за всех, все — за одного!» не поможет сборной России успешно выступить на чемпионате Европы-2016. По его словам, для успеха на турнире национальная команда должна разузнать секрет у «Лестера», который в этом году стал чемпионом АПЛ.

    «Нет, не поможет нам этот девиз. Я вообще очень низко оцениваю наши шансы. Можно сколько угодно девизами говорить, и «Один за всех и все за одного!», и «без труда не выловишь и рыбку из пруда» – любые девизы не помогут. Помогут мотивация, настрой команды – как в «Лестере». Вот пускай позвонят в «Лестер» и спросят, чем они руководствовались, какой девиз у «Лестера», – сообщил Боярский.

    Источник: Телеканал «360»

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    12.05.2016 15:39
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +215

      iuda 16 мая 2016, 16:05

      Поможет девиз кардинала Миллера: "Всех купим и всё закупим"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 14 мая 2016, 18:55

      Дартаньян , глаголет ИСТИНУ.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 12 мая 2016, 21:03

      Пусть садится на коня,берет шпагу и скачет к своим друзьям мушкетерам.
      и немного заткнет я в ж

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 12 мая 2016, 20:44

      ахахха боярский патриот англии просто!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +118

      kostyandr 12 мая 2016, 20:19

      Зачем узнавать какой девиз у Лестера, если девизы не помогут)) Он сам себе противоречит

      -2
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 12 мая 2016, 19:22

      ОТВЕТ ПРОСТОЙ НУЖНО ИМЕТЬ ТАКОГО ТРЕНЕРА КЛАУДИО РАНЬЕРИ!!???И ИГРАТЬ ПО ЕГО УСТАНОВКАМ!!???

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 мая 2016, 18:10

      тысяча чертей! а ведь он прав каналья!

      4
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      Рейтинг: +377

      bringing 12 мая 2016, 17:58

      Трахти бидохти бидох

      -1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 12 мая 2016, 17:50

      Спросите у Ростова, а не у Лестера! Точнее у Бердыева!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: -153

      FENNNNN 12 мая 2016, 17:24

      Судьи вытащили Лестер специально, все матчи не имели вес, всё было спланировано что бы не думали что АПЛ чемпионат 2 команд Челси и МЮ

      -2
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