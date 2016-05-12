Ломбертс и Витсель попали в заявку сборной Бельгии на Евро-2016

Главный тренер сборной Бельгии Марк Вилмотс назвал предварительный состав национальной команды на чемпионат Европы-2016. В список из 24-х игроков вошли два футболиста «Зенита» - Николас Ломбертс и Аксель Витсель.

Напомним, что турнир пройдет во Франции с 10 июня по 10 июля 2016 года. На групповом этапе бельгийцы сыграют с командами Италии, Ирландии и Швеции.

Вратари: Куртуа («Челси»), Жийе («Мехелен»), Миньоле («Ливерпуль»).

Защитники: Алдервейрелд («Тоттенхэм»), Боята («Селтик»), Денайер («Галатасарай»), Энгельс («Брюгге»), Ломбертс («Зенит»), Джордан Лукаку («Остенде»), Вермален («Барселона»), Вертонген («Тоттенхэм»), Менье («Брюгге»).

Полузащитники: Мусса Дембеле («Тоттенхэм»), Феллайни («Манчестер Юнайтед»), Наингголан («Рома»), Витсель («Зенит»).

Нападающие: Батшуайи («Марсель»), Бентеке, Ориги (оба – «Ливерпуль»), Карраско («Атлетико»), Де Брюйне («Манчестер Сити»), Азар («Челси»), Ромелу Лукаку («Эвертон»), Мертенс («Наполи»).