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    «Химки» хотят вернуться в Премьер-лигу за один сезон

    Генеральный директор «Химок» Тажутдин Качукаев рассказал о планах своей команды на следующий сезон в ФНЛ.

    «Мы планируем играть на «Арене Химки» в ФНЛ. Мы уже обсуждали этот момент с руководством города. Команда будет проводить там матчи, но не все. Будем в том числе ориентироваться на календарь московского «Динамо».

    Сейчас клуб проводит работу по привлечению болельщиков на стадион. Но мы прекрасно понимаем, что зрителей на арене будет примерно по 4 тысячи. Столько же собирает и «Динамо». При этом бесплатного входа уже не будет, но цены на билеты будут смешные, порядка ста рублей.

    Задача перед клубом на следующий сезон – побеждать в каждой игре. Будем стараться пройти в Кубке России как можно дальше. В текущем сезоне удалось дойти до стадии 1/8 финала. Теперь будем пытаться выйти в 1/4 финала. И, конечно, нужно стремиться попасть в стыковые игры. Постараемся за один сезон выйти в РФПЛ», – сказал Качукаев.

    Напомним, что в среду подмосковная команда обыграла тверскую «Волгу» (4:0) и за четыре тура до окончания первенства обеспечили себе выход из ПФЛ в ФНЛ.

    Источник: ТАСС

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    12.05.2016 06:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 12 мая 2016, 10:46

      можно и обратно в пфл ....за один сезон)))...

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    • ...
      Рейтинг: +790

      denisov 12 мая 2016, 09:16

      Удачи

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