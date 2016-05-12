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    Глушаков: «Нам надо набирать свои очки»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о соперничестве с «Локомотивом» за место в Лиге Европы в следующем сезоне.

    «Одна из самых важных была встреча с «Локомотивом» для возвращении за битву в Лигу Европы. Нам удалось вернуть уверенность в своих силах.

    «Локомотиву» играть с «Зенитом», борющимся за чемпионство, это будет тяжелая встреча. «Кубань» с «Мордовией» спасаются от вылета из Премьер-лиги. Но нам не стоит обращать внимание на соперника, важно выиграть свои матчи.

    Есть в душе надежда, что команда Черевченко еще потеряет очки. Но прежде всего нам надо набирать свои. И уже потом смотреть в таблицу», – сказал Глушаков.

    «Спартаку» предстоит встретиться с «Уралом» на выезде в рамках 28-го тура российской премьер-лиги. Игра состоится в Екатеринбурге в четверг, 12 мая, в 17:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.05.2016 06:12
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +6614

      maior-60 12 мая 2016, 11:00

      Верю в "Спартак"! "Локо" уже затормозил. Будем в ЛЕ, удачи!

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > maior-60 12 мая 2016, 11:12

      С такой игрой ни ЛОКО, ни Спартак в ЛЕ не нужны! Только одни расстройства будут...

      1
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      Рейтинг: +6614

      maior-60 > mdu86 12 мая 2016, 11:27

      Согласен. Игру надо ставить. Время на это еще есть.

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 12 мая 2016, 10:52

      Чтобы что-то выиграть обычно забирают чужие очки, свои в тарасовке

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +312

      Zly 12 мая 2016, 08:21

      Играть нужно, Денис, и смотреть на свою команду, а не на то, проиграет соперник или нет

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > Zly 12 мая 2016, 08:36

      Глупость сказал-все команды заинтересованы в потери очков соперниками-вон игроки Зенита говорят что будут болеть за Краснодар.Это борьба.

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      Рейтинг: +312

      Zly > Диктор 12 мая 2016, 09:15

      Есть замечательная пословица - на Бога надейся, а сам не плошай. Если не играть самому, а ждать осечки соперника, то ничего толкового не выйдет

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      Рейтинг: +7038

      Диктор > Zly 12 мая 2016, 10:33

      Прочти что я снизу написал.Что надо выигрывать самим .

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 мая 2016, 08:16

      У спортака одно своё очко!

      -3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > vladimir-7 12 мая 2016, 08:36

      А ты по ходу свое не уберег уже.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 мая 2016, 06:24

      Локо потерял свои очки-выигрывайте вы теперь.

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