Хиддинк: «Азар играл потрясающе. Я счастлив, что он вернулся»

Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк поделился впечатлениями после матча 30-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (1:1). Гол лондонцев в этой игре забил Эден Азар.

«Весь матч мы играли на победу, но в конце получили неприятный подарок. Нужно было убивать интригу раньше, и я разочарован тем, что мы не получили три очка.

Азар сыграл потрясающе. Уже на протяжении нескольких недель его форма улучшается – приятно это видеть. Ему пришлось непросто из-за в травм в этом году, но я счастлив, что он вернулся», – сказал Хиддинк.