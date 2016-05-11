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    Виллаш-Боаш: «Наша мотивация – надежда на чемпионство»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал результат матча 28-го тура РФПЛ против «Мордовии» (3:0).

    «Результаты «Мордовии» изменились с момента прихода нового тренера, но наша мотивация скорее в другом – мы продолжаем бороться до последнего. Нам важно продолжать верить в победу в чемпионате, и пусть шансы невелики, но верим и мы, верит и «Краснодар», который решает свои задачи, и, я уверен, отдаст все в игре против ЦСКА в Москве. Пока у нас остаются шансы, мы будем надеяться. И скорее это, а не только игра «Мордовии» и ее результаты являются для нас мотивацией.

    Я думаю, важный момент – это первый гол, который мы забили. «Мордовия» вышла играть 5-4-1, действовала компактно, ждала нашей ошибки. Мы знали, как они опасны при стандартах и на контратаках. Но когда мы открыли счет, то у нас появилось больше пространства, и во втором тайме это привело к тому, что мы смогли забить еще.

    Луценко? Да, это интересный игрок, мне нравится, как он движется. Он молод, у него есть перспектива развиваться в «Мордовии» или другом клубе. Так что, конечно, мы уделяли ему внимание. «Мордовия» опасна своими кроссами, и пройди сегодня один из них, или Луценко, или кто-то другой мог забить. Но сегодня мы хорошо сыграли не только в нападении, но и в защите», – сказал Виллаш-Боаш.

    Источник: ФК «Зенит»

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    11.05.2016 22:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 11 мая 2016, 23:57

      Поздно пить боржоми...

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