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    Виллаш-Боаш: «Знаю, что Березуцкий был рад давать комментарии, но пенальти были чистыми»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился мнением о судействе в матче 28-го тура РФПЛ против «Мордовии» (3:0), а также прокомментировал слова Василия Березуцкого о работе арбитров в финале Кубка.

    «Был недоволен, потому что были определeнные моменты против Дзюбы в штрафной, против него действовали достаточно жeстко, но судья не назначал 11-метровые. По второму тайму сказать нечего. Думаю, что те пенальти, которые были поставлены в ворота «Мордовии», были абсолютно справедливыми. Но я знаю, что Березуцкий был очень рад давать комментарии после финального матча, говоря о пенальти, хотя они были абсолютно чистыми.

    Можно вспомнить наш матч со «Спартаком», где было три пенальти – три нарушения на Дзюбе в штрафной. Сегодня происходило, по сути, то же самое. Были претензии в перерыве, сейчас претензий никаких нет. В целом, это ваше дело – разбирать такие моменты, анализировать такие ситуации», — сказал Виллаш-Боаш в эфире канала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.05.2016 22:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 мая 2016, 08:22

      Подумаешь, газпром проплатил и пожалуйста вам два пенальти для
      уверенной победы. Деньги ведь народные, а не свои.

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      Рейтинг: +300

      Zeff 12 мая 2016, 01:31

      Березуцкий это само невежество. Не стоит обращать внимание.

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