Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак» отказался от приглашения Бердыева и может оставить Аленичева

«Спартак» отказался от приглашения Бердыева и может оставить Аленичева

11 мая 2016, 13:37
22

Руководство московского «Спартака» отказалось от идеи приглашения Курбана Бердыева на пост главного тренера команды. Вопрос с тренерским штабом будет решаться на плановом заседании совета директоров, которое состоится в конце сезона.

«Сейчас с большой долей вероятности можно сказать, что Бердыева в «Спартаке» не будет. Во-первых, руководителей команды не устроили требования и условия, которые выдвигал специалист. Во-вторых, большинство членов совета директоров изначально выступали против приглашения этого тренера. Кроме того, несколько влиятельных людей, которым небезразлична судьба «Спартака», считают, что принципы работы Бердыева не соответствуют идеологии команды. Эти люди имеют серьезное влияние, и Леонид Федун всегда прислушивается к их мнению», – заявил источник в московском клубе.

Кроме того, в руководстве красно-белых рассматривают вариант, при котором нынешний наставник команды Дмитрий Аленичев останется на своем посту, а изменения последуют только в его тренерском штабе.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Бердыев Курбан Аленичев Дмитрий
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
никфксм
1462963336
Ну в следующим сезоне снова на 7месте будем
Ответить
artydoc
1462964133
Кроме того, несколько влиятельных людей, которым небезразлична судьба «Спартака», считают, что принципы работы Бердыева не соответствуют идеологии команды. Эта фраза просто убивает! А какая идеология у спартака? Держаться в середине таблицы?
Ответить
VVM1964
1462964311
СЕРЬЕЗНО ( НЕ ЛИБО КАК ) УСИЛИТЬ СОСТАВ !!! И ОСТАВИТЬ ДИМУ ЕЩЕ КАК МИНИМУМ НА ГОД , А ГЛАВНОЕ НЕ ТРЕПАТЬ НЕРВЫ НИ ЕМУ , НИ ИГРОКАМ ВОЗМОЖНЫМИ ОТСТАВКАМИ . ВПЕРЕД СПАРТАК !!!
Ответить
Black Giz
1462965388
Наконец-то оставили Бердыева в покое.
Ответить
Диктор
1462965854
Поражает-у нас что медом намазано на ветках-столько смраду-фу.А что Бердыева не будет это радует-дайте Димке поработать.
Ответить
vgarakh
1462966612
Не трогайте Бекиевича
Ответить
Filllllll
1462970695
Время покажет кто прав а кто нет. Если Уралу продуют опять о смене тренера заговорим...
Ответить
Тяп-Ляп.
1462974293
Как только Бекиеч послал на фуй приглашальщиков,Спартак сразу отказался от приглашения Бердыева.
Ответить
андрей андреев
1462974648
Да эту байку в Ростове все знают-Бекиевич их на ..уй послал)))
Ответить
Александр1507
1462974689
От частой перемены тренеров,команда не заиграет,надо дать поработать ещё один сезон Аленичеву.Я верю в него и команду.
Ответить
Главные новости
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
21:09
Дзюба продолжает попытки вернуться в «Спартак»
20:43
Громкое заявление Ерохина после поражения «Зенита» от «Родины»
20:29
1
У Абдулкадырова из ЦСКА есть три варианта в РПЛ
19:52
Игдисамов одобрил трансфер защитника «Ростова» в ЦСКА
19:15
4
Губерниев прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
18:22
1
Названа причина, почему Андрей Мостовой не перейдет в «Спартак»
17:50
4
У Мостового есть два варианта в РПЛ, но мешает его зарплата
17:38
5
Сотрудника «Матч ТВ» дерзко обокрали во Франции
16:47
11
Семин сделал фундаментальный вывод из матча «Спартак» – «Краснодар»
16:25
6
Все новости
Все новости
Квеквескири ответил, в каком году «Динамо» станет чемпионом
20:59
Комментарий Бабаева о скором снятии бана с России
20:07
Слуцкий сообщил, что китайцы оплакивали его уход из «Шэньхуа»
19:42
Семак ответил, будут ли Соболев и Аугусто играть вместе
19:31
Петржела призвал уволить Семака после поражения «Зенита» от «Родины»
18:58
1
Названа причина, почему Андрей Мостовой не перейдет в «Спартак»
17:50
4
У Мостового есть два варианта в РПЛ, но мешает его зарплата
17:38
5
«Динамо» сообщило об уходе Маухуба в аренду
17:21
Слуцкий спрогнозировал чемпиона России
17:05
1
Сотрудника «Матч ТВ» дерзко обокрали во Франции
16:47
11
Семин сделал фундаментальный вывод из матча «Спартак» – «Краснодар»
16:25
6
Канчельскис объяснил, почему «Зенит» проиграл дома «Родине»
16:11
1
Дочь тренера ЦСКА станет певицей
16:03
3
Слуцкий определил, какое место в РПЛ займет «Спартак»
15:51
23
Батраков раскрыл позицию насчет перехода в «Галатасарай»
15:30
5
Агент выявил тенденцию летнего трансферного окна в РПЛ
15:26
Терехин назвал московский клуб РПЛ, у которого «игры нет вообще»
15:02
2
Агент описал трансфер Даку в «Спартак» одним прилагательным
14:48
Видео«Говяшка залетела»: Агкацев – о своей ошибке в матче со «Спартаком»
14:32
2
Баженов увидел ошибку Карседо в проигранном матче с «Краснодаром»
14:29
5
Писарев объяснил, почему «Спартак» проиграл «Краснодару»
14:27
9
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
14:11
5
«Галатасарай» дал «Локомотиву» один день на решение по трансферу Батракова
14:03
2
Орлов сказал, что его поразило в игре «Зенита» с «Родиной»
13:56
5
ФотоИгрок «Родины» перешел в клуб из Беларуси
13:51
1
3 клуба РПЛ рассмотрят подписание двух игроков «Зенита»
13:29
9
Оздоев: «Россию в ближайшие 3-4 года никуда не допустят»
13:18
1
Агент Тюкавина высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»
13:09
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+