«Спартак» отказался от приглашения Бердыева и может оставить Аленичева

Руководство московского «Спартака» отказалось от идеи приглашения Курбана Бердыева на пост главного тренера команды. Вопрос с тренерским штабом будет решаться на плановом заседании совета директоров, которое состоится в конце сезона.

«Сейчас с большой долей вероятности можно сказать, что Бердыева в «Спартаке» не будет. Во-первых, руководителей команды не устроили требования и условия, которые выдвигал специалист. Во-вторых, большинство членов совета директоров изначально выступали против приглашения этого тренера. Кроме того, несколько влиятельных людей, которым небезразлична судьба «Спартака», считают, что принципы работы Бердыева не соответствуют идеологии команды. Эти люди имеют серьезное влияние, и Леонид Федун всегда прислушивается к их мнению», – заявил источник в московском клубе.

Кроме того, в руководстве красно-белых рассматривают вариант, при котором нынешний наставник команды Дмитрий Аленичев останется на своем посту, а изменения последуют только в его тренерском штабе.