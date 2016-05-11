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    Карпин: «Пока остаюсь в «Торпедо»

    Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин заявил, что пока не собирается покидать клуб, несмотря на вылет из ФНЛ.

    – Вы остаетесь в «Торпедо»?

    – Пока – да.

    – Говорят, что футбольная Россия узнала про Армавир благодаря Карпину. Нет ли у вас желания открыть еще какой-нибудь город для любителей футбола?

    – Ездить по городам, чтобы их узнавали? Будет интересный проект, почему бы и нет.

    – В том числе и в Иркутске?

    – Здесь такие же люди живут.

    – В бытность тренером «Спартака» вы выглядели у футбольного поля франтом и практически не позволяли себе появляться на публике в спортивном костюме или джинсах. В Иркутск не взяли другой одежды?

    – Взял. Просто холодно было, пришлось надевать куртку. К тому же, мягко говоря, неблизкие перелеты заставляют одеваться несколько иначе.

    – У «Торпедо» остался маленький шанс зацепиться за ФНЛ благодаря оговорке в регламенте, согласно которой место клуба ПФЛ, отказавшегося от повышения в классе, может занять кто-то из зоны вылета.

    – Сейчас мы об этом, естественно, не думаем. Если вылетели во вторую лигу, значит, надо к ней и готовиться. А там – как получится, – сказал Карпин.

    Источник: ФНЛ

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    11.05.2016 01:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +70

      макс438 11 мая 2016, 09:51

      НЕ ВЕРЮ, что во втором дивизионе будет работать

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