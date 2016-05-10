Селезнев может вернуться в украинскую Премьер-лигу

Нападающий Евгений Селезнев может вернуться в украинский чемпионат. Напомним, что ранее появилась информация, согласно которой Селезнев расторг контракт с краснодарской «Кубанью».

«На данный момент Селезнев ждет копию разорванного соглашения с «Кубанью», чтобы начать поиски нового клуба. Евгений имеет варианты трудоустройства в украинской Премьер– лиге», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Стоит отметить, что Селезнев провел в составе краснодарского клуба девять матчей в чемпионате России, в которых забил три мяча, два из них с пенальти.