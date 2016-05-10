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    Президент «Урала»: «У нас есть пример «Лестера». Почему мы так же не можем?»

    Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что его команда равняется на «Лестер», который в этом сезоне выиграл АПЛ.

    «Когда люди спрашивают, что такое счастье, я отвечаю: «Это когда ты приходишь на работу или домой, и тебе хорошо и там, и там. Это для меня счастье. Мое счастье здесь, в «Урале». Это моя жизнь, и я доволен этим. Я могу сказать: «Я счастливый человек!» Потому что занимаюсь любимым делом.

    Футбол в Екатеринбурге – спорт номер один, несмотря на то, что большее время года здесь зима.

    Мы стараемся конкурировать с другими клубами. Хотя сложно бороться за титул на длинном отрезке, но у нас есть пример «Лестера». Почему мы так же не можем? И мы сможем конкурировать», – сказал Иванов.

    Источник: ФИФА

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    10.05.2016 10:55
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 10 мая 2016, 19:00

      Главное в этом сезоне не напрягайтесь.Место хорошее(в середине таблице),так что играйте спокойно,берегите силы. Да и нам очки нужны

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 10 мая 2016, 18:12

      пытайтесь, все в ваших руках)

      1
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 10 мая 2016, 14:39

      вы так не можете потому что есть гиннер и газпрём

      -2
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 10 мая 2016, 13:05

      Мы только за что-бы вы были как Лестер.

      2
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      Рейтинг: +1175

      Karpathian 10 мая 2016, 11:52

      Потому что Гриша не из Тайланда:)
      И, увы,Гогниев не Варди...

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 10 мая 2016, 11:41

      Потому что тут не Англия

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Asbjorn 10 мая 2016, 12:25

      Продолжу твою мысль:
      Потому что тут не Англия, здесь все по-честному)))

      -2
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 10 мая 2016, 11:07

      Потому что у Лестера есть деньги и хорошая служба скаутов

      3
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      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 10 мая 2016, 10:58

      Лестер, Лестер...уже надоели. такое бывает раз в 100 лет)

      -2
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      Рейтинг: +17971

      арейская > Тони Монтана 10 мая 2016, 13:24

      Но бывает же! С "Уралом" это почти реальность, где раньше были? Правильно, в зоне вылетов. А сейчас это крепенький такой середнячок, и это ещё не вечер

      2
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