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  • Пеле: «Возможно, летом мир вспомнит, как Бразилия играет в футбол»

Пеле: «Возможно, летом мир вспомнит, как Бразилия играет в футбол»

9 мая 2016, 22:19
1

Бывший нападающий сборной Бразилии Пеле поделился ожиданиями от выступления своих соотечественников на Кубке Америки и Олимпийских играх.

«Мне грустно говорить о последних результатах. Я плакал во время матча с Германией в полуфинале ЧМ-2014, причем не только из-за счета. Я плакал, потому что не знал, куда подевался радостный бразильский футбол.

Возможно, этим летом на Олимпиаде и Кубке Америки мир вспомнит о том, как Бразилия играет в футбол, но это будет непросто. Я боюсь, что мы сошли с верного пути.

Другие южноамериканские команды вроде Аргентины, Чили и Эквадора сейчас играют в более красивый футбол, чем бразильцы. Вы сами видели, что произошло на двух последних Кубках Америки: мы проиграли Парагваю по пенальти.

Сейчас у нас есть тренер, которого не интересует индивидуальное мастерство. Неймар не может все делать сам. Вы видели, что случилось в матче с Германией, когда он не мог играть», – сказал Пеле.

Источник: Goal.com
Кубок Америки Бразилия
Комментарии (1)
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Pro100Kid
1464542725
Возможно, но не этим летом)
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