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    Кравец хочет порадовать болельщиков сборной Украины на Евро-2016

    Нападающий «Штутгарта» и сборной Украины Артем Кравец рассказал о своих ожиданиях от предстоящего чемпионата Европы во Франции.

    «Это большой праздник для всех любителей футбола, а для каждого футболиста – серьезный вызов. Хочется, чтобы наша сборная выступила достойно и порадовала всех жителей Украины. Сейчас это как никогда кстати, ведь в нашей стране сейчас очень сложное положение. У нас сплоченная команда, с прекрасными игроками, поэтому мы отдадим все силы ради хорошего результата.

    Хотелось бы, конечно, продолжить забивать и во Франции, но для меня главное – командные результаты. Прежде всего хочу, чтобы успеха добилась сборная Украины. Если я стану при этом забивать важные голы, то все будет вовсе идеально», – сказал Кравец.

    Источник: УЕФА

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    09.05.2016 13:33
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