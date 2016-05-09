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    Егоров назначен на матч «Динамо» и «Ростова», Вилков – «Уфы» и ЦСКА

    Бригада арбитров во главе с Александром Егоровым была назначена на матч 28-го тура Премьер-лиги между столичным «Динамо» и «Ростовом». Встречу «Уфы» с ЦСКА отработает Михаил Вилков, а поединок «Мордовия» – «Зенит» – Алексей Еськов.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур​

    «Уфа» – ЦСКА: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Павел Кулалаев (Волжский).

    «Краснодар» – «Крылья Советов»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург).

    «Рубин» – «Анжи»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область).

    «Мордовия» – «Зенит»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Андрей Болотенков (Москва).

    «Локомотив» – «Кубань»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург).

    «Урал» – «Спартак»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону).

    «Динамо» – «Ростов»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь).

    «Терек» – «Амкар»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Мосякин (Москва).

    Источник: РФС

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    09.05.2016 11:54
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 мая 2016, 14:08

      Продолжение следует.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      Pixcell 9 мая 2016, 13:45

      Хахахаха... Вилков.. И по делом!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +549

      CSKA №1 9 мая 2016, 13:21

      Егоров сука!!!Ростову будет подсуживать,а Вилков!!!???Ну это же б..лть Вилков!!!!!

      0
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