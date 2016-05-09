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    Манчини: «Тотти из числа особых игроков»

    Главный тренер «Интера» Роберто Манчини высказал теплые слова в адрес нападающего «Ромы» Франческо Тотти.

    «Тотти сделал многое для команды. То, что он делает сейчас, в его возрасте, достойно великих чемпионов. Он из той категории людей, которые показывают великолепный футбол даже стоя. Даже через десять лет у него будут такие же технические качества. Он из числа особых игроков. Я имел честь играть против него, хотя он был очень молод. Очень рад, что он до сих пор вносит вклад в результаты команды.

    Я считаю, будет справедливо, если он еще год проведет в «Роме». Он отдал все этому клубу. Не знаю специфику ситуации, но он ведь мог уйти из «Ромы» в любой момент, мог играть в крупнейших клубах мира, но всю карьеру провел в «Роме», – приводит слова Манчини Il Messaggero.

    Напомним, что недавно появилась информация о том, что римский клуб готов предложить продление контракта Тотти еще на сезон.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.05.2016 11:46
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