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    Черчесов: «Мой принцип – нужно выигрывать, а не играть»

    Главный тренер «Легии» Станислав Черчесов прокомментировал завоевание чемпионского титула после разгромной домашней победы над «Пястом» (4:0).

    «Хороший матч для нашей команды. В такой атмосфере обязательно надо выигрывать, это наш прямой конкурент. В очной встрече надо было показать, кто реально сильнее. Сегодня мы были сильнее и заслуженно выиграли. Осталось две игры, в которых надо сыграть так же.

    Нельзя упустить преимущество. Мой принцип — надо выигрывать, а не играть», – заявил Черчесов на послематчевой пресс-конференции.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.05.2016 10:50
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