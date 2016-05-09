Пресс-атташе «Кубани»: «Беседа с фанатами была не совсем лицеприятная»

Пресс-атташе «Кубани» Вячеслав Иванов рассказал об эмоциональной встрече фанатов команды с футболистами после поражения от «Мордовии».

«Вполне понятно, что никто не оказался доволен результатом матча – ни футболисты, ни руководство клуба. Не оправдались те ожидания, которые были накануне этого матча. Болельщики, раздосадованные этим делом, конечно, эмоционально высказали свое несогласие. Претензии были направлены на то, что команда недостаточно сражалась на поле и не сумела отстоять свои позиции.

Футболисты вышли для того, чтобы пообщаться. И это правильно, как мне кажется. Естественно, беседа была не совсем лицеприятная. Но, повторю, у всех ожидания не оправдались, поэтому вот так все и получилось», – заявил Иванов.

Матч 27-го тура «Кубань» – «Мордовия» завершился со счетом 1:2.