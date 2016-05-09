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    Семшов: «Глядя на счет можно подумать, что «Спартак» разорвал «Динамо», но это не так»

    Экс-хавбек «Динамо» Игорь Семшов признался, что пришел в ужас от разгромного поражения бело-голубых от «Спартака» в поединке 27-го тура РФПЛ. Он также отметил, что подопечные Андрея Кобелева не заслужили подобного результата.

    «Я в ужасе от результата. Но поражения со счетом 0:3 «Динамо» не заслуживало. Думал, будет ничья. Второй тайм показал, что у «Динамо» есть порох в пороховницах. Команда играла достаточно хорошо, упрекнуть ребят не в чем. «Динамо» заслуживало забитого гола, и даже не одного.

    Тот, кто не смотрел игру, подумает, что «Спартак» разорвал «Динамо», но на самом деле это не так», – сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.05.2016 01:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 мая 2016, 09:32

      Динамо по игре не проиграло Спартаку, выиграли судьи.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > vladimir-7 9 мая 2016, 10:05

      а ПРИ ЧЕМ ТУТ СУДЬИ??? Да можно сказать что Динамо не везло,но судейство на удивление было достаточно объективным.

      1
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      Рейтинг: +213

      nik_59 9 мая 2016, 08:06

      Да уж!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 мая 2016, 07:35

      Эх Семшов -можно сказать много пустых и красивых слов,но счет на табло.

      -1
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 9 мая 2016, 06:42

      Если бы Динамо заслужило гола, то они бы забили. Играет не одна команда, а обе. Тут не в том, что им не везло, а в том, что хорошо оборонялись.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 9 мая 2016, 04:11

      Очень прилично играло "Динамо", но...опять не повезло

      1
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