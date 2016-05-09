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    Прядкин отказался от обсуждения работы арбитров

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин, присутствовавший на матче 27-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Динамо» (3:0), отказался комментировать работу арбитров в нынешнем первенстве, а также отметил, что в турнирной таблице еще далеко ничего не ясно..

    – У «Спартака» 44 очка, у «Локомотива» 46. Вся борьба еще впереди как наверху, так и внизу. Или матч «Амкар» – «Урал». Не обижая гостей, набравших определенное количество очков, и застраховавших себя ото всего, была битва, хоть «Амкару» очки нужнее.

    – В сторону судейства очень много критики. Что скажете?

    – Закончится чемпионат и клубы с РФС подведут итоги уникальнейшего, в хорошем смысле этого слова, сезона. Судейство обсуждать сейчас не хочу и не буду.

    – Заявления Федуна, Смородской, Гинера...

    – Обсуждать их высказывания не буду.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.05.2016 00:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 мая 2016, 09:36

      Конечно знает. Бабульки получает и обсуждать судейство не будет.

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 9 мая 2016, 09:27

      Он что-то знает!!!

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      Рейтинг: +151

      VITPO 9 мая 2016, 02:03

      Батурин обсудит.

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