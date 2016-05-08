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    Стаценко: «Вряд ли уже меня что-то связывает с «Кубанью»

    Экс-генеральный директор «Кубани» Валерий Стаценко заявил, что его больше ничего не связывает с краснодарским клубом. Специалист занимал эту должность до 22-го апреля, после чего ему на смену пришел Геннадий Крапивка. В тоже время, вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка ранее заявлял, что Стаценко останется в структуре желто-зеленых.

    «Мне никаких предложений не приходило. Думаю, с «Кубанью» меня уже ничего не связывает. Там новое руководство, которое имеет свои мысли. О будущем пока не думал. Время покажет, что будет дальше», – сказал Стаценко.

    Источник: ТАСС

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    08.05.2016 20:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 8 мая 2016, 20:34

      Бежит как крыса с тонущего корабля.

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