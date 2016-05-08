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  • Аллегри: «Зачем кому-либо уходить из «Ювентуса»? Мы на одном уровне с «Реалом», «Барселоной» и «Баварией»

Аллегри: «Зачем кому-либо уходить из «Ювентуса»? Мы на одном уровне с «Реалом», «Барселоной» и «Баварией»

8 мая 2016, 18:25
3

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри считает, что у полузащитника команды Поля Погба и нападающего Пауло Дибалы нет поводов для того, чтобы покидать Турин ближайшим летом.

«Я не вижу причин для этого. «Ювентус» сейчас находится на одном уровне с «Реалом», «Барселоной», «Атлетико», «Баварией». Наши собственные планы на трансферном рынке? Мы всегда укрепляем состав для победы во всех турнирах, в которых участвуем.

Группа наших опытных игроков в смешении с молодыми талантами регулярно позволяет нам добиваться успеха. Нашей первой целью на следующий сезон будет достойное выступление в Лиге чемпионов, а также шестой к ряду титул чемпиона Италии», – приводит слова Аллегри 90 min.com.

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Ювентус Погба Поль Дибала Пауло Аллегри Массимилиано
Комментарии (3)
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Juve1897
1462723058
А у кого то разве были сомнения что Ювентус это топ-клуб?! Все и так знают результаты команды и качество игры, позволяют именоваться топ- командой.
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FENNNNN
1462724815
Алегри хорошо пошутил. Поставив Туринский Середняк на один уровень с Баварией и Реалом. Ладно барселона, без пяти минут середняк, но Реал и Бавария 2 величайших клуба.
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Ronaldinho R10
1462727452
Как фан Барсы скажу - Ювентус действительно на одном уровне с некоторыми грандами европы,Аллегри - один лучших и грамотнейших тренеров в европе.Но политика руководства и трансферные дебильные авантюры никак не помогают быть стабильно на высочайших позицих,как 1/2 или финал ЛЧ. С другой стороны есть пример - Атлетико с такой же трансферной политикой.А последние 4 года стабильно через год в финале ЛЧ играют.Но Атлетико это другая история.Юве великий клуб и Аллегри великолепный тренер.Уверен,прошлогодний финал для них не предел .
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