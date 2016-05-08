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    Давыдов: «Европа – это здорово, но есть приоритет закрепиться в «Спартаке»

    Нападающий «Спартака» Денис Давыдов, на правах аренды выступающий за «Младу Болеслав», поделился мнением о своем будущем.

    – Какие планы на будущее?

    – В первую очередь – раз уж я так долго был травмирован, нужно теперь тренироваться в два раза больше. Это главное. Буду готовиться к сборам и, соответственно, к следующему сезону.

    – В составе «Спартака»?

    – Да.

    – Варианты аренды, если они появятся, будете рассматривать?

    – Нет. Европа – это здорово, но сейчас хочется закрепиться в «Спартаке». На сегодняшний день это мой приоритет. Вы знаете, перед отъездом в «Младу» Сергей Юрьевич Родионов мне сказал: «Денис, помни: хорошо там, где нас нет». И как же я прочувствовал это на себе! Многое почерпнул и переосмыслил теперь – и в жизненном плане, и в спортивном. Впрочем, еще раз скажу: ни о чем не жалею. Посмотрел изнутри на футбол в Европе, увидел, как футболисты там готовятся к тренировкам и матчам. Это отличный опыт. И хорошо, что получил я его именно сейчас.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.05.2016 15:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 мая 2016, 15:52

      Как же хочется верить что ты на самом деле все прочувствовал...............

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