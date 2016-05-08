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  • Тотти стал третьим футболистом в истории, сыгравшим 600 матчей в Серии А

Тотти стал третьим футболистом в истории, сыгравшим 600 матчей в Серии А

8 мая 2016, 15:15
6

Форвард «Ромы» Франческо Тотти, выйдя на замену в матче 37-го тура чемпионата Италии против «Кьево», достиг отметки в 600 матчей в Серии А. 39-летний капитан появился на поле на 59-й минуте, сменив Мохамеда Салаха.

Таким образом, Тотти стал третьим футболистом в истории итальянского первенства, кому покорялась отметка в 600 проведенных матчей в Серии А. Отметим, что все эти встречи форвард провел в футболке «Ромы». Помимо него подобного достижения добивались защитники Хавьер Дзанетти (615) и Паоло Мальдини (647).

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Рома Тотти Франческо
Комментарии (6)
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Devil56
1462710386
Л - легенда
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Madridist05
1462710708
Импиратор
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agul_BEDUK
1462710730
1
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kotwoodman
1462714143
император !! рим за ним
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ЖОРРО
1462718506
Так Император и Хавьера может обойти))Чё там осталось то...)))
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palych1974
1462844088
Как знать, может и больше Паоло сыграет...
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