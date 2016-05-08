Тотти стал третьим футболистом в истории, сыгравшим 600 матчей в Серии А

Форвард «Ромы» Франческо Тотти, выйдя на замену в матче 37-го тура чемпионата Италии против «Кьево», достиг отметки в 600 матчей в Серии А. 39-летний капитан появился на поле на 59-й минуте, сменив Мохамеда Салаха.

Таким образом, Тотти стал третьим футболистом в истории итальянского первенства, кому покорялась отметка в 600 проведенных матчей в Серии А. Отметим, что все эти встречи форвард провел в футболке «Ромы». Помимо него подобного достижения добивались защитники Хавьер Дзанетти (615) и Паоло Мальдини (647).