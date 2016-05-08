Исаев: «Молодежи «Динамо» хватило ненадолго, им тяжело проявить себя»

Бывший нападающий московского «Спартака» Анатолий Исаев поделился своими мыслями о предстоящем матче 27-го тура российской Премьер-лиги между красно-белыми и «Динамо».

«Команды покажут хороший футбол, а победит «Спартак». У красно-белых вновь появились шансы на попадание в Лигу Европы, это добавит мотивации. «Динамо» же близко к зоне вылета, это сказывается на команде, отсюда и неуверенность в своих силах. В прошлом году мне понравилась молодежь бело-голубых, приятно было смотреть, но ребят хватило ненадолго, им тяжело проявить себя.

В «Спартаке» в прошлом туре отметил бы связку Пуцко – Кутепов. Хотелось бы, чтобы они продолжили играть вместе. Молодые должны хотеть играть, а не довольствоваться попаданием в заявку на матч», – отметил Исаев.