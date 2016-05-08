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    Сарсания: «Наверное, «Ростов» больше всех достоин стать чемпионом»

    Известный футбольный функционер Константин Сарсания поделился своим мнением о том, кто является главным фаворитом в борьбе за победу в чемпионате России.

    «Последние три тура, конечно, будут все решать. Думаю, пока все три команды, а не только ЦСКА и «Ростов» ведут борьбу за чемпионство. Хотя, безусловно, отставание «Зенита» от ЦСКА на четыре очка – все же серьезное. За три тура наверстать его сложновато. Хотя каждая из трех команд способна потерять очки в оставшихся турах. При этом и «Зенит», и ЦСКА играют с клубами первой пятерки, и теоретически у них больше шансов потерять очки, чем у «Ростова».

    На чемпионство больше всех шансов у ЦСКА, так как у него больше набранных очков. Зато у «Ростова» календарь получше, а ЦСКА играет с «Краснодаром», а «Зенит» – с «Локомотивом».

    Победа в чемпионате «Ростова» будет сенсацией, потому что бюджет не сопоставим с ЦСКА и особенно с «Зенитом». Никто не ожидал от «Ростова» такого выступления. Хотя с другой стороны, я считаю, что если команда рассчитывает стать чемпионом, она должна побеждать в очных играх своих ближайших конкурентов. И здесь «Ростов», наверное, больше всех достоин стать чемпионом. Он обыгрывал и ЦСКА, и «Зенит», и «Локомотив», – отметил Сарсания.

    Источник: Р-Спорт

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    08.05.2016 13:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -16

      scikuni 8 мая 2016, 15:38

      если бы все играли в автобус то все были чемпионами даже анжи

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +155

      zenit888 > scikuni 8 мая 2016, 20:48

      Атлетико тоже автобус?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +490

      ViktorMG 8 мая 2016, 15:01

      Однако игры с Анжи и Мордовией не позволят ему стать чемпионом.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 8 мая 2016, 14:52

      Согласен!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 8 мая 2016, 14:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Захлопните кто-нибудь эту анально антифутбольное недоразумение с чучелом во главе этого сброда, надеюсь что чемпионом будет Питерский или Московский клуб

      -6
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      ...
      Рейтинг: -16

      scikuni > BuenosArgentina 8 мая 2016, 15:39

      пиши проще-будут госмешки столичные

      0
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 8 мая 2016, 13:39

      Сарсания краусаучик.

      4
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