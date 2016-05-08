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    Агаларов: «В матче «Анжи» с «Зенитом» арбитр судил безобразно»

    Главный тренер «Анжи» Руслан Агаларов после поражения от «Зенита» (0:1) прокомментировал большое количество желтых карточек в составе своей команды.

    «Даже если мы будем говорить о том, что судья был неправ, плохо судил, от этого ничто не меняется. Да, арбитр сегодня судил безобразно. Это мое мнение. Но что говорить, если повлиять на этот вопрос мы не можем?», — задался вопросом Агаларов.

    Напомним, что арбитром встречи являлся Михаил Вилков, который уже был вовлечен в скандал, связанный с «Анжи». В матче первого круга чемпионата между махачкалинцами и «Спартаком» судья ошибочно назначил пенальти в пользу красно-белых, после чего был отстранен от игр в следующем туре РФПЛ.

    Источник: ФК «Анжи»

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    08.05.2016 06:17
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 8 мая 2016, 12:41

      да нормально судил судья. поровну раздал карточек и туда и сюда. А что Анжи грубая команда всем известно

      2
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    • ...
      Рейтинг: +407

      18JG 8 мая 2016, 11:29

      Русланчик, закрой-ка ты свой рот и открой его, когда тебе позволят это сделать. Раскудахтался, черт. У команды "В мире животных" 3 ж.к. и 1 к.к., а у "Зенита" 5 ж.к. Сука, ваши сраные мартышки чуть Смольникова не убили в прямом смысле слова. Игорька то ли три, то ли четыре раза так срубили, что слов нет.

      Прежде чем открыть рот, нужно открыть глаза.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +272

      Inks 8 мая 2016, 09:32

      Анжи вылетит да?

      1
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      Рейтинг: +6

      Pixcell 8 мая 2016, 09:11

      Ну и где там этот, главный, с детектором лжи? Праздники празднует?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 мая 2016, 09:02

      Таких судей надо вообще лишать права судить матчи премьер-лиги.
      Пусть судят в дворовых командах, там их научат,как надо судить.

      1
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      ...
      Рейтинг: +6979

      1bear > vladimir-7 8 мая 2016, 22:28

      таких тренеров нужно лишать права тренировать....

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 8 мая 2016, 08:04

      Газпром не хочет быть просто спонсором УЕФА. Но Шальке в пролете, надо хоть Зенит вытащить в ЛЧ...

      -2
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      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > VIPded 8 мая 2016, 09:15

      дедула-дурачило он судил как судил и карточек раздал и зенитовцам не меньше после этого матча Зенит останется без Кришито и Жиркова так что не надо ля ля

      2
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