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  • Гинер: «Отец Валентина Иванова сейчас в гробу переворачивается»

Гинер: «Отец Валентина Иванова сейчас в гробу переворачивается»

7 мая 2016, 19:24
20

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал работу арбитров на матче 27-го тура РФПЛ между армейцами и «Тереком» (1:0). Игру обслуживала бригада Владимира Москалева.

«Боюсь наговорить вам лишнего на эмоциях сейчас. Поэтому скажу одно – можете так и написать – я просто счастлив тому, что у нас есть такой судейской корпус. Передаю огромнейший привет господину Иванову, возглавляющему наш судейский комитет.

Не хочу комментировать этот беспредел. Но мне кажется, что отец Иванова, покойный Валентин Козьмич, к которому я отношусь с огромным уважением, царствие ему небесное, сейчас в гробу переворачивается, глядя на происходящее», — сказал Гинер.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ахмат Гинер Евгений
Комментарии (20)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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CSKA №1
1462638382
Это точно !!!Судейки охерели!!!!!
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S!D
1462638720
Гинер - мерзость. Лицо цска
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river31
1462639036
Судейство было никакое, это точно. Но господину Гиннеру не стоило так говорить в интервью. Даже при самых уважительных отношениях к усопшему. Это как минимум просто неприлично. ИМХО.
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Вомбат
1462639433
ЦСКА выиграет все оставшиеся матчи, возьмет золото, и кощунство Гинера забудется. Останется чемпионский сезон ЦСКА, в котором Зенит не попал в ЛЧ.
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Adrian_Mutu
1462641960
лол
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vladik12
1462644596
На эмоциях сказано, все норм.
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Диктор
1462646624
Цука .больше сказать нечего.Зачем о мертвых так?????? Открыл истинное свое лицо.Уважать надо память.
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koli4ka
1462647242
Гнидер,сам хоть понял чё п*ёрднул?
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eleng
1462675210
Слов нет, Гинер и адекватность - вещи противоположные.
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zagrizlik
1462678351
Иванов уже который год делает из судейского корпуса этакий аналог ЗАО,те кто подчиняется-отсаётся,нет-сливаются,за что боролся на то и напоролся. Судейство в последних турах ужас,в матче рубин-краснодар опять гол и не поставленный пенальти. Гинер просто начал слив иванова,как руководителя судейского корпуса,туда ему и дорога.
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