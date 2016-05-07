Гинер: «Отец Валентина Иванова сейчас в гробу переворачивается»

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал работу арбитров на матче 27-го тура РФПЛ между армейцами и «Тереком» (1:0). Игру обслуживала бригада Владимира Москалева.

«Боюсь наговорить вам лишнего на эмоциях сейчас. Поэтому скажу одно – можете так и написать – я просто счастлив тому, что у нас есть такой судейской корпус. Передаю огромнейший привет господину Иванову, возглавляющему наш судейский комитет.

Не хочу комментировать этот беспредел. Но мне кажется, что отец Иванова, покойный Валентин Козьмич, к которому я отношусь с огромным уважением, царствие ему небесное, сейчас в гробу переворачивается, глядя на происходящее», — сказал Гинер.