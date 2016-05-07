Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Аленичев: «На 99 процентов уверен, что Таски не вернется в «Спартак»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил вероятность возвращения в московскую команду защитника Сердара Таски. Отметим, что на данный момент футболист на правах аренды выступает за «Баварию».

    – Сожаления по Таски нет. Он сам рвался уйти! И я не имею права держать человека, который не хотел оставаться, потому что по ряду причин ему было некомфортно. Отпустил и, считаю, правильно сделал. Первое – это «Бавария», второе – уход Сердара дал шанс Пуцко и Кутепову. И наши молодые не подвели, шансом составить конкуренцию Гранату и Боккетти воспользовались. И для нас, не только для меня, но и для руководителей «Спартака», это сигнал о том, что в клубе есть свои игроки, на которых можно рассчитывать, а не покупать футболистов за 5-10 миллионов за границей.

    – Если Таски вернется из аренды в «Баварии», вы на него рассчитываете?

    – На 99 процентов уверен, что не вернется. Останется в Бундеслиге – если не в «Баварии», то найдет другие варианты. Но в случае возвращения Сердара в «Спартак», безусловно, мы на него рассчитываем.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.05.2016 16:00
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6614

      maior-60 8 мая 2016, 05:56

      Правильно и по делу. Не отпустил бы, Таски б и не играл. Воду бы на нём возили.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1847

      mahan 7 мая 2016, 17:49

      Да кому он нужен.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      ajoq 7 мая 2016, 17:40

      Правильно, давайте шансы своим! Лучше вместо 3-4 посредственных иностранцев купить одного уровня Промеса и заигрывать со своими - толку будет больше

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 мая 2016, 16:27

      На 100 % уверен в этом.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11