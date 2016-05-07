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    Шашков: «Вопросы по Веркаутерену и Яковлеву решим после завершения сезона»

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков заявил, что вопрос с продлением контракта главного тренером Франка Веркаутерена, а также будущее хавбека Павла Яковлева, принадлежащего «Спартаку», самарский клуб будет решать по окончании нынешнего сезона.

    «Сейчас нужно дождаться окончания сезона. Затем мы сядем и будем разговаривать на тему контракта Франка Веркаутерена. У нас с тренером есть договоренность о том, что мы не подписываем контракты на два-три года. Франк разделяет такую же позицию, поэтому мы работаем по году. Если по итогам сезона всех все будет устраивать, то будем продолжать.

    Что касается Павла Яковлева, то он у нас в Самаре уже третий раз. Болельщики его любят, клуб относится с уважением, он отвечает тем же. Претензий по работе к Павлу нет никаких, он добросовестно выполняет все, что от него нужно, парень старается. Но, опять же, какие-то решения мы будем принимать по окончании сезона», – сказал Шашков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.05.2016 14:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +75

      тоширо 7 мая 2016, 23:13

      нападающие не радуют у КС, каждый гол выстрадан, рожден в муках) Думаю , если бы Ткачук не бегал за длинными рублями, а остался бы в Самаре, он мог бы стать бомбардиром. Ну еще и насчет Максимова такие мысли, но он вслед за Гаджиевым убежал.

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      Рейтинг: +548

      kupryaev 7 мая 2016, 15:46

      Буду удивлен,если с тренером не продлят контракт и не удивлен ,если начнут искать нападающего ,а Яковлева опять не подпишут,хотя это надо было делать еще после первого его визита в Самару

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