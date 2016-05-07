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    Лига 1. «Лион» и «Монако» определят судьбу второго места

    Сегодня состоится матч 37-го тура чемпионата Франции, в котором «Лион» примет «Монако». Обе команды по итогам 36-ти туров набрали по 62 очка и сегодняшний матч очень важен в плане борьбы за вторую строчку турнирной таблицы.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало игры в 22:00 по мск.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.05.2016 08:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      Dima Boikov 7 мая 2016, 12:16

      Монако !!!!

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