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    АПЛ. «Челси» проиграл «Сандерленду», «Суонси» разгромил «Вест Хэм» и другие результаты

    В матче 37-го тура АПЛ «Челси» в гостях потерпел поражение от «Сандерленда» со счетом 2:3.

    В других встречах «Кристал Пэлас» одержал волевую победу над «Сток Сити», «Суонси» уверенно обыграл «Вест Хэм», «Астон Вилла» и «Ньюкасл» голов не забили, «Борнмут» сыграл вничью с «Вест Бромвичем».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 37-й тур

    Астон Вилла – Ньюкасл – 0:0

    Борнмут – Вест Бромвич – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Рондон, 16; 1:1 – Ритчи, 83.

    Кристал Пэлас – Сток Сити – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Адам, 26; 1:1 – Гэйл, 47; 2:1 – Гэйл, 68.

    Сандерленд – Челси – 3:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Коста, 14; 1:1 – Хазри, 41; 1:2 – Матич, 45; 2:2 – Борини, 67; 3:2 – Дефо, 70.

    Удаление: Терри, 90.

    Вест Хэм – Суонси – 1:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Раутледж, 25; 0:2 – Айю, 31; 0:3 – Ки, 51; 1:3 – Кингсли, 68 (в свои ворота); 1:4 – Гомис, 90.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.05.2016 18:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +64

      ari-_uri_94 7 мая 2016, 18:57

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