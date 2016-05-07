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    Чемпионшип. «Мидлсбро» добыл путевку в АПЛ и другие результаты

    В заключительном 46-м туре Чемпионшипа «Мидлсбро», сыграв вничью с «Брайтоном», завоевал прямую путевку в АПЛ. Отметим, что автор первого гола, Кристиан Стуани, не забивал за команду на протяжении 1013 минут.

    Еще четыре команды разыграют место в элитном дивизионе чемпионата Англии позднее. Это «Брайтон», «Халл Сити», «Дерби Каунти» и «Шеффилд Уэнсдэй».

    Три команды – «Чарльтон», «Милтон Кинс Донс» и «Болтон» покидают Чемпионшип.

    Чемпионат Англии. Чемпионшип. 46-й тур

    Блэкберн – Рединг – 3:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Беннетт, 8; 2:0 – Грэм, 14; 2:1 – Керморган, 31; 3:1 – Джексон, 86.

    Вулверхэмптон – Шеффилд Уэнсдэй – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Тернер, 7 (в свои ворота); 2:0 – Сэйвилл, 35; 2:1 – МакГуган, 90 (с пенальти).

    Дерби Каунти – Ипсвич – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – МакГолдрик, 34 (с пенальти).

    Кардифф – Бирмингем – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Коттерилл, 11; 1:1 – Пилкингтон, 26.

    КПР – Бристоль Сити – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Хенри, 63.

    Мидлсбро – Брайтон – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Стуани, 19; 1:1 – Стивенс, 55.

    Милтон Кинс Донс – Ноттингем Форест – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Коэн, 8; 1:1 – Мэйнард, 19; 1:2 – Ассомбалонга, 74.

    Престон – Лидс – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Вуд, 78 (с пенальти); 1:1 – Хагил, 90.

    Фулхэм – Болтон – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Кэрни, 77.

    Хаддерсфилд – Брентфорд – 1:5 (0:1)

    Голы: 0:1 – Каньос, 1; 1:1 – Патерсон, 50; 1:2 – Хоган, 52; 1:3 Хоган, 62; 1:4 – Вибе, 67; 1:5 – Свифт, 88.

    Халл Сити – Ротерхэм – 5:1 (4:1)

    Голы: 0:1 – Фреклингтон, 16; 1:1 – Снодграсс, 25; 2:1 – Эрнандес, 27; 3:1 – Ливермор, 40; 4:1 – Диаме, 42; 5:1 – Ливермор, 59.

    Чарльтон – Бернли – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Воукс, 50; 0:2 – Бойд, 49; 0:3 – Грэй, 51.

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.05.2016 16:35
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