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  • Аленичев: «Мельгарехо уступает тем футболистам, которые играют на его позиции»

Аленичев: «Мельгарехо уступает тем футболистам, которые играют на его позиции»

6 мая 2016, 18:01
4

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев выразил мнение, что нападающий красно-белых Лоренцо Мельгарехо уступает конкурентам по позиции, поэтому редко выходит в стартовом составе московской команды.

– Почему Мельгарехо не заслуживает вашего доверия?

– Он уступает тем футболистам, которые играют на его позиции. Не могу сказать, что на нем поставлен крест. Главная его проблема в том, что он два месяца в отпуске ничем не занимался и не прошел с нами полноценную подготовку. По тренировкам к нему нет претензий. В следующих матчах ему будет предоставлен шанс.

– Вы видели его игру в «Бенфике» на позиции защитника?

– Я его не видел, но в Португалии играл четыре года. Знаю уровень ведущих португальских команд. Его ставили на позицию левого защитника в «Бенфике», и я не вижу в этом никаких проблем. Возможно, «Бенфика» играла в три центральных защитника. Против грандов все играют от обороны, и я не считаю, что Мельгарехо много оборонялся. Ему отдавали всю бровку, и он играл больше на атаку.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Мельгарехо Лоренцо Аленичев Дмитрий
Комментарии (4)
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Диктор
1462559553
Что то я начал в Димке разочаровываться.
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esperado911
1462563693
Ну и нафиг брать его было??Волера вернись!!!!!!
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Kurp
1462606820
А в Кубани он был лидер, причем успешный.
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mahan
1462618038
Да, это был не удачный трансфер.
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