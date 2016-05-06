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    Президент «Газовика»: «Мы не будем принадлежать той же структуре, что и «Зенит»

    Президент «Газовика» Василий Столыпин заявил, что оренбургский клуб не будет иметь с «Зенитом» одного и того же владельца. Отметим, что оба клуба принадлежат корпорации «Газпром».

    «На данный момент «Газпром Добыча Оренбург» и «Газпром» – одна структура, но потом будет другая. В связи с тем, что сейчас учредителями входят город Оренбург и правительство области. В Премьер-лиге будет другая структура. Все нормально, мы над этим работаем, меняем устав и название. ООО «Газпром Добыча Оренбург» не будет главной структурой», – сказал Столыпин.

    Источник: ТАСС

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    06.05.2016 12:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +402

      Tri 6 мая 2016, 15:31

      Главное зарплату игрокам и персоналу чтоб не задерживали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 мая 2016, 14:56

      Мы не будем принадлежать Газпрому-нас будет финансировать Пром газ.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 6 мая 2016, 12:33

      Одни жулики везде,так и хотят на...ть

      1
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      Рейтинг: +3681

      lordmrv > андрей андреев 6 мая 2016, 13:03

      Будут их тянуть как и Зенит. Только этих - чтобы в первый год не выскочили обратно.

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