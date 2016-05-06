Гюндоган получил травму на тренировке и не сыграет на Евро-2016

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Илкай Гюндоган пропустит остаток сезона и не сыграет на Евро-2016. Игрок сборной Германии получил травму колена на одной из тренировок команды.

Степень серьезности повреждения была определена после медицинского обследования. У игрока диагностировали смещение коленной чашечки. Срок восстановления равняется двум месяцам.

Напомним, что в услугах Гюндогана заинтересован «Манчестер Сити». Английский клуб готов приобрести футболиста за 18 миллионов евро.