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    «Манчестер Сити» предлагает за Гюндогана 18 миллионов

    «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно намерен пополнить состав полузащитником дортмундской «Боруссии» Илкаем Гюндоганом. Руководство «горожан» намерено заплатить за немецкого хавбека 18 миллионов евро, а также предложить 5 миллионов в качестве бонусов за успешное выступление в английском клубе.

    Сообщается, что «Боруссия» потребует за трансфер 25-летнего футболиста значительно большую сумму.

    Соглашение Гюндогана с дортмундцами рассчитано до лета 2017 года. В нынешнем розыгрыше Бундеслиги он провел 25 матчей, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.

    Источник: The Times

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    27.04.2016 16:40
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 27 апреля 2016, 17:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      многовато будет даже за такую деревяшку

      -4
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