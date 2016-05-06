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    РФС предлагает Слуцкому самому формировать штаб сборной России

    Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков рассказал, что РФС предлагает Леониду Слуцкому расширенные полномочия на посту главного тренера национальной команды.

    «Насколько известно, РФС предлагает Слуцкому точно такие же, если не большие, полномочия – заниматься не только первой сборной, но и отвечать за всю спортивную пирамиду организации, назначив на ключевые роли своих людей. Речь о полном карт-бланше на формирование этого штаба, будь то спортивный директор, тренер молодежной сборной или любая прочая должность.

    По сути, РФС повторяет предложение ЦСКА о полномочиях и усиливает его не только статусом-мечтой для любого тренера – возглавить свою сборную на домашнем чемпионате мира, но и возможностью работать с лучшими футболистами страны. Что армейский клуб сегодня предложить тренеру уже не может», – сказал Казаков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.05.2016 11:10
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +459

      sour12 7 мая 2016, 08:49

      проблема сборной не в тренере, предыдущий тренер был хороший, но играли в сборной не самые сильные игроки тот момент....проблема в коррупции....если объективно посмотреть на ситуацию как бы вы не относились к ЛВС ...когда он показал результат со сборной, играли реально только те игроки которые были в оптимальной форме....

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      Рейтинг: +300

      Zeff 6 мая 2016, 14:30

      Главный Гинер.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 6 мая 2016, 12:41

      Пусть Слуцкий возьмёт Бердыева, главным тренером)))

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Klaido 6 мая 2016, 15:39

      )))

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      Рейтинг: +345

      Наварх 6 мая 2016, 11:56

      Всё понятно для чего... Настрой конкретный - забрать Слуцкого с ЦСКА любыми способами. Секрета нет, Слуцкому это очень интересно, вот Мутко и всё больше "мёда" подносит. Выбирать, всё же, ему самому ЦСКА или Сборная. С точки зрения стабильности и преданности болельщиков. то ЦСКА, а сборная это Русская рулетка...

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      Рейтинг: +1049

      mig28 > Наварх 6 мая 2016, 13:20

      Согласен! Ответственность огромная! Стоит проиграть 2-3 раза и всех собак спустят, как это у нас обычно бывает)

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 6 мая 2016, 11:47

      Разумно... пока Слуцкий у руля.

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