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    Семшов: «Оказывается, кальян не мешает играть в футбол»

    Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов рассказал о своем отношении к алкогольным напиткам.

    – Пиво не люблю. В отличие от кальяна. Прежде ездили в отпуск в Эмираты, там пристрастился. До поры позволял себе только в межсезонье. Как-то в Москве заглянул в ресторан, покурил. На следующий матч выхожу – два забиваю! Ого, думаю. Футболу, оказывается, не мешает.

    – К спиртному вообще не прикасаетесь?

    – Если есть настроение – сделаю пару глотков вина. А дальше – лучше чай. Не воспринимаю.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.05.2016 09:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 6 мая 2016, 13:12

      поэтому Семшов и не играл толком, два сезона и труп на поле

      0
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 6 мая 2016, 10:00

      Организм у всех разный,поэтому о степени вредности или полезности нельзя говорить однозначно да или нет! Кому-то помогает кальян,кому курение,кому спиртное-тем более если в очень малых количествах! А уж если в лошадиных дозах-тут и простая вода может пойти во вред!

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 6 мая 2016, 09:24

      скоро напишут что кальян полезен для футбола)

      2
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      Рейтинг: +62

      jinhae > овертайм 6 мая 2016, 11:41

      да что уж там кальян)) скоро будут говорить что под травкой можно по 10 забивать

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > jinhae 6 мая 2016, 12:15

      Так это правда,мы в юности так и забивали. Сначала забьём,потом играем... Только забыл во что.. Вспомнил , в карты...

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